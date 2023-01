'கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா'.. போட்டியின் போது கிரவுண்டுக்குள் புகுந்து உணவு டெலிவரி செய்த நபர்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் பேஸ்கட் பால் போட்டியின் போது மைதானத்திற்குள் புகுந்து உணவு ஆர்டர் செய்த நபரை தேடிய டெலிவரி ஏஜெண்டால் போட்டி சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டது. இதைப்பார்த்த ஆடியன்ஸ்கள் 'உங்க கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா' என புலம்பாத குறையாய் நடந்த நிகழ்வுகளை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருந்தனர்.

பேஸ்கட் பால் மைதானத்திற்குள் நுழைந்து உபேர் ஈட்ஸ் ஏஜெண்ட் ஒருவர் ஆர்டர் செய்தவரை தேடியதால் ஆட்டம் சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் தான் இந்த சுவாரசிய நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. இது குறித்த விவரம் வருமாறு:-

உலகம் முழுவதும் இப்போது உணவு வினியோக சேவையில் ஈடுபட்டு வரும் நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

A basketball game in the United States was briefly disrupted by a delivery agent who broke into the stadium and searched for a food orderer. Seeing this, the audience was amused by the events that took place without lamenting, "Isn't your duty equal to your feelings?"