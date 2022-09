59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வானில் ஓர் அதிசயம்.. பூமிக்கு மிக அருகே வரும் "மெகா" கோள்.. இவ்வளவு பக்கமா?

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: நமது சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கோளான வியாழன் கோள், பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் 26-ம் தேதி (நாளை மறுதினம்) வரவுள்ளதாக நாசா அறிவித்துள்ளது.

59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வானில் இப்படி ஓர் அற்புத நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அன்றைய தினம் வியாழன் கோளின் பிரம்மாண்டத்தை மனிதர்கள் காண முடியும் எனவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

நமது பிரபஞ்சம் எண்ணிலடங்காத சூரியக் குடும்பங்களையும், நட்சத்திரக் கூட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒன்று என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. ஒவ்வொரு சூரியக் குடும்பத்திலும் ஏராளமான கோள்கள் அமைந்திருக்கின்றன.

English summary

In a rare event, Jupiter will come close to the Earth on september 26. This event comes after 59 years.