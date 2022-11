ஆசை ஆசையாய் கனடா பயணம்.. 2வது நாளிலேயே பணிநீக்கம் செய்த மெட்டா.. அதிர்ச்சியில் ஹைதராபாத் இளைஞர்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மெட்டா நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் மொத்த ஊழியர்களில் 13 சதவீதம் பேர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மெட்டா நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்த இரண்டாவது நாளே ஹைதராபத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரும் வேலையை இழந்துள்ளார். ஆசை ஆசையாய் சென்ற அவருக்கு கடைசியில் பெருத்த சோகம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தை கைப்பற்றிய எலான் மஸ்க் 50 சதவீத ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்வதாக அறிவித்தார்.

தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை இந்த செய்தி கொடுத்த நிலையில், மற்றொரு சமூக வலைத்தள நிறுவனமான பேஸ்புக்கின் மெட்டாவும் ஊழியர்கள் பலரை பணியில் இருந்து நீக்குவதாக அறிவித்தது.

English summary

Meta company sacked Hyderabad youth on his 2nd day of employment While 13 percent of the total employees working at Meta have been laid off, a young man from Hyderabad has lost his job on the second day of his employment with Meta. He had a great sadness at the end of his desire.