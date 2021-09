குவாட்.. அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு: கொரோனா குறித்து ஆலோசனை

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்பட, நான்கு நாடுகளின் குவாட் தலைவர்கள் நேற்று அமெரிக்கா தலைநகர் வாஷிங்டன்னில் முதன்முறையாக நேரில் சந்தித்தனர். அங்கு அவர்கள் கோவிட் -19 முதல் பருவநிலை மாற்றம் வரை உலகம் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் குறித்து விவாதித்தனர்.

உரையை ஆரம்பித்து வைத்த, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடனுக்கு குவாட் கூட்டத்தை நடத்தியதற்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் மற்றும் ஜப்பானியப் பிரதமர் யோஷிஹைட் சுகா ஆகியோரும் இதில், கலந்து கொண்டனர்.

