பூமி உருவானது எப்படி? அண்டார்டிக்காவில் விஞ்ஞானிகளுக்கு கிடைத்த முக்கிய "க்ளூ"

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பனிப்பிரதேசமான அண்டார்ட்டிகா கண்டத்தில் மிகவும் அபூர்வமான விண்கற்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். பூமியின் தோற்றம் குறித்த ஆய்வுக்கு இந்த விண்கற்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

பனிப்பிரதேசங்களை உள்ளடக்கிய அண்டார்டிகா கண்டம் தான் நாம் வாழும் இந்த பூமியில் மிகவும் குளிர்ச்சியான பிரதேசம் ஆகும்.

பூமியின் தென்முனையில் அமைந்து இருப்பதால் அண்டார்டிக்கா கண்டத்தில் சூரிய வெப்பத்தின் குறைவாகவே உள்ளது. இதனால், அண்டார்டிக்கா முழுவதும் பனிகளால் நிறைந்து காணப்படுகிறது.

Researchers have discovered extremely rare meteorites in the icy continent of Antarctica. Scientists also hope that these meteorites will play an important role in the study of the origin of the Earth.