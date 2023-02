மாமாக்குட்டி.. நான் ஃபிரெண்டாதாங்க பழகுனேன்.. பட்டுன்னு சொன்ன "பெஸ்டி.." கோர்ட்டுக்கு ஓடிய வாலிபன்

சிங்கப்பூரில் காதலை ஏற்க மறுத்த பெண்ணிடம் ரூ.24 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் பெண்ணின் நண்பர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

வாஷிங்டன்: காதலை ஏற்க மறுத்து தனது உணர்வுகளுடன் விளையாடியதாக கூறி தனது நீண்ட நாள் தோழிக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் ரூ.24 நஷ்ட ஈட்டு கேட்டு அவரது ஆண் நண்பர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். சிங்கப்பூரில் இந்த சுவாரசிய சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

நீண்ட நாள் தோழி தன்னுடைய காதலை ஏற்க மறுப்பதாகவும் தனது உணர்வுகளுடன் விளையாடிய அந்தப் பெண் ரூ.24 கோடி நஷ்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் இளைஞர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

என்னங்க சொல்லுறீங்க.. இதுக்கெல்லாம் இழப்பீடு கேட்டு வழக்கா... நீங்க கேட்பது புரிகிறது. இந்த சுவாரசிய நிகழ்வு சிங்கப்பூரில் தான் நடைபெற்றுள்ளது. இது குறித்த விவரம் வருமாறு:-

A boyfriend has filed a suit against his long-time girlfriend for Rs 24 damages in court, claiming she played with his feelings by denying him love.