நிலவில் மோதும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்.. நமக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்? நாசா முக்கிய தகவல்.. பின்னணி!

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட ராக்கெட் ஒன்று தற்போது நிலவில் மோத உள்ளது. ஆனால், இதைக் கண்டு யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை, ஏனென்றால் இப்படி நடப்பது இது முதல்முறையும் இல்லை.

உலக பணக்காரர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க் பல்வேறு நிறுவனங்களை நடத்தி வருகிறார். அப்படி அவர் நடத்தும் நிறுவனங்களில் முக்கியமானது ஸ்பேஸ் எக்ஸ்.

கடந்த 2002ஆம் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் விண்வெளி சாட்டிலைட் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துச் செல்ல பல வகையான ராக்கெட்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறது.

ஈலோன் மஸ்க்: நிலவில் மோதி வெடிக்க உள்ள ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஃபால்கன் 9 ராக்கெட்

English summary

SpaceX Falcon 9 launched in 2015 is expected to crash into the Moon: All things to know about SpaceX moon crash in tamil.