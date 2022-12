இதை கூடவா மறப்பீங்க..மனைவி காரில் இருந்து இறங்கியது தெரியாமல் 100 கிமீ சென்ற கணவன்.. ஒரே காமெடிதான்

Washington

வாஷிங்டன்: நள்ளிரவில் மனைவி காரில் இருந்து இறங்கியது தெரியாமல், காரை எடுத்துக்கொண்டு வீடு சென்ற கணவனுக்கு போலீசார் அழைப்பு விடுத்த பிறகே மனைவியை நடு ரோட்டில் மறந்து விட்ட சம்பவம் தெரிந்து மனைவியிடம் மன்னிப்பு கேட்டு கெஞ்சி அழைத்துச் சென்று இருக்கிறார் தாய்லாந்தை சேர்ந்த பூண்டோம் சாய்மூன் என்பவர். இந்த சம்பவம் குறித்த விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போதே ஏதோ அவசரத்தில் மறந்து போய் பொருட்களை வைத்து விட்டு பலரும் செல்வதை கேள்வி பட்டு இருப்போம். ஏன் நேரில் கூட பார்த்திருப்போம்.

ஆனால், காரில் செல்லும் போது மறந்து போய் மனைவியையே நடுக்காட்டில் தவிக்க விட்ட ஒரு நிகழ்வுதான் தாய்லாந்து நடைபெற்றுள்ளது.

English summary

Not knowing that his wife got out of the car in the middle of the night, after the police called the husband who took the car and went home, he found out about the incident of forgetting his wife in the middle of the road and begged for forgiveness from his wife and took him away from Thailand. Details of this incident can be found here.