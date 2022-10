ரெஸ்ட்ராண்ட் செல்லும் போதெல்லாம் இப்படித்தான்.. பர்சை மறந்த காதலனுக்கு பிரேக்-அப் சொன்ன காதலி

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ரெஸ்ட்ராண்ட் செல்லும் போதெல்லாம் பர்ஸ் மற்றும் கிரெடிட் கார்டை மறந்துவிட்டு வந்த காதலனை காதலி பிரேக் அப் செய்துள்ள சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

காதலில் பிரிவது ஏற்படுவது சகஜம்தான்... உருகி உருகி காதலித்தாலும் குடும்ப சூழல், திடீரென ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடு என எத்தனையோ காரணங்களால் காதல் முறிவு ஏற்படுவது வாடிக்கைதான்..

இதில் வியப்பதற்கு எதுவும் இல்லை. வழக்கமாக காதலில் பிரேக் அப் ஆகிவிட்டது என்று நண்பர்களிடம் கலாய்த்தால், உன் பர்ஸ் தப்பித்ததடா? என ஜாலியாக நண்பர்கள் கலாய்ப்பது உண்டு..

English summary

An incident of a girlfriend breaking up with a boyfriend who forgot his wallet and credit card whenever he went to a restaurant is spreading fast on the internet.