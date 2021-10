கோட்டை விட்ட பிடன் நிர்வாகம்.. 80 ஆயிரம் அமெரிக்க கிரீன் கார்டுகள் வீண்.. இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: வேலைவாய்ப்பு பணியாளர்களுக்கு கடந்த நிதியாண்டில் சட்டப்பூர்வமாக வழங்கப்பட வேண்டிய 80,000 கிரீன் கார்டுகளை அமெரிக்கா வழங்கத் தவறியுள்ளது. இதை பிடன் நிர்வாகமும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.

வேலைவாய்ப்பு அடிப்படையிலான விசாக்களைப் பெறுவதற்கு காத்திருக்கும் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களுக்கு இதனால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நிலுவையில் விடப்பட்ட அந்த கிரீன் அட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுவதை அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழ ஆரம்பித்துள்ளன.

ஒவ்வொரு வருடமும், நிறுவனங்களால் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவில் குடியேற வருவோருக்கு என்று, அதிகபட்சமாக 140,000 கிரீன் கார்டுகளை அமெரிக்கா வழங்கி வருகிறது. 1990 முதல் இதுதான் எண்ணிக்கை. அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை அமெரிக்க அரசுகள்.

English summary

The United States has failed to issue 80,000 green cards legally required to be issued to employers last fiscal year. The Biden management has also agreed to this.