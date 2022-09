பாராட்டு.. பிரதமர் மோடியை புகழ்ந்த அமெரிக்க ஊடகங்கள்!ரஷ்ய அதிபர் புதினுக்கு நெருக்கடி என எச்சரிக்கை

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை சந்தித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, ‛‛இது போருக்கான நேரம் இல்லை'' என கூறினார். இதனை குறிப்பிட்டு பிரதமர் மோடியை அமெரிக்க ஊடகங்கள் புகழ்ந்துள்ள நிலையில் இது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் சமர்கண்ட் நகரில் நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நேற்று நடந்தது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார்.

இதேபோல் சீனா, ரஷ்யா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், பாகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த மாநாட்டில் பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் வர்த்தகம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

English summary

PM Modi said, This is not the time for war'' when he met Russian President Vladimir Putin at the Shanghai Cooperation Organization conference. While the American media has praised Prime Minister Modi by mentioning this, it has warned that it will cause a crisis for Russian President Vladimir Putin.