கெட்ட பையன் சார் இந்த எலான் மஸ்க்..! ட்விட்டரை முழுமையாக கைப்பற்ற திட்டம்! இறுதிகட்ட பேச்சுவார்த்தை

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : பிரபல சமூக வலைதளமான ட்விட்டர் நிறுவனத்தை அமெரிக்கா தொழிலாதிபரான எலான் மஸ்க் வாங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அது தொடர்பாக இறுதி கட்ட பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெல்ஸ்லா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் நிறுவன தலைவரும், தற்போதைய நிலையில் உலகின் நம்பர் ஒன் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கடந்த சில மாதங்களாக தனது பார்வையை உலக அளவில் பிரபல சமூக வளைதலமான ட்விட்டரின் பக்கம் திருப்பியுள்ளார்.

கடந்த நில நாட்களுக்கு முன்னர் ட்விட்டர் பயனர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை வழங்கவில்லை எனவும், தனியுரிமை என்ற பெயரில் கருத்துரிமையை பாதிக்கிறது எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

English summary

It has been reported that US businessman Elon Musk is planning to buy the popular social networking site Twitter. In this context, it has been reported that final round of talks are being held in this regard.