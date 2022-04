எல்லாம் சரி ஆனா இதுதான் பிடிக்கல! இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிருப்தி... காரணம் என்ன?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: ‛‛இந்தியா பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த தளவாட பொருட்களுக்கு ரஷ்யாவை சார்ந்து இருப்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. மற்றபடி இந்தியாவுடனான உறவு தொடரும்'' என அமெரிக்காவின் பென்டகன் செய்தி தொடர்பாளர் ஜான் கிர்பி கூறியுள்ளார். இதன்மூலம் ரஷ்யாவுடனனா உறவால் இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிருப்தியில் இருப்பது மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவாகி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதை கண்டித்து அமெரிக்க, ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன. இதனால் ரஷ்யாவுக்கும், அந்நாடுகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது.

ஆனால் உக்ரைன் போர் விவகாரத்தில் இந்தியா நடுநிலைமை வகிக்கிறது. இதற்கு காலம் காலமாக இந்தியாவுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இடையே நல்ல நட்பு உள்ளது.

English summary

The US discourages India to rely on Russia for its defence needs. But India is a provider of security in the region and the US values, says Pentagon Press Secretary John Kirby told reporters.