உக்ரைனில் அதிகரிக்கும் ரஷ்ய உளவாளிகள்.. ஜெலன்ஸ்கி கொல்லப்பட்டால் அடுத்து என்ன? அமெரிக்கா பரபர தகவல்

Washington

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் நாட்டில் 2ஆவது வாரமாகப் போர் உக்கிரமாகத் தொடர்ந்து வரும் சூழலில், அந்நாட்டின் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியை கொல்ல ரஷ்யா போட்டுள்ள திட்டங்கள் குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் எல்லையில் ஜன. மாதம் முதலே ரஷ்யா தொடர்ந்து ராணுவத்தைக் குவித்து வந்தது. மேலும், உக்ரைன் எல்லைக்கு மிக அருகிலேயே போர்ப் பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வந்தது.

இதனால், ஏற்கனவே அங்குப் பதற்றமான சூழல் உருவான நிலையில், கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி முழு வீச்சிலான போரை ஆரம்பிப்பதாக ரஷ்ய அதிபர் புதின் அறிவித்தார். இதன் காரணமாக அங்குப் பதற்றம் மேலும் அதிகரித்தது,

US Secretary of State Antony Blinken asserted that Ukraine has plans for continuity in the event President Volodymyr Zelenskyy is killed: Ukraine war latest updates in tamil.