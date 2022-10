அடடா.. ஏழரை மாதமாக கர்ப்பத்தை அறியாத பெண்.. அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் நடந்த ட்விஸ்ட்.. பரபரத்த அமெரிக்கா

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கர்ப்பம் ஆனதை அறியாமல் ஏழரை மாதமாக ஒரு பெண் இருந்த நிலையில் அவர் கர்ப்பிணி என்பதை அறிந்த அடுத்த 48 மணிநேரத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

அமெரிக்காவில் உள்ள ஒமாஹாவில் ஆசிரியையாக இருப்பவர் பெய்டன் ஸ்டோவர். இவர் அதிக நேரம் பணி செய்து வந்துள்ளார். மேலும் நின்று கொண்டே பாடம் எடுப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் அவருக்கு அவ்வப்போது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இது சாதாரணமானது என நினைத்த அவர் ஓய்வு எடுத்துவிட்டு பணிக்கு செல்வதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார்.

