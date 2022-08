அடடே சூப்பர்! அமெரிக்கா வரை சென்ற மதிய உணவு திட்டம்.. பெருகும் ஆதரவு! பாராட்டி தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவிலேயே முதல்முறையாக கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் மிகவும் புரட்சிகரமான திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் காமராஜர் கொண்டு வந்த மிக முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்று மதிய உணவுத் திட்டம். பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகையை அதிகப்படுத்த இத்திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தார் காமராஜர்.

இந்தத் திட்டத்தால் அரசுக்குப் பெரிய நிதி நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர். இருப்பினும், அதைத் தாண்டி மாணவர் நலன் கருதி காமராஜர் இந்தத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தார்.

English summary

All California public school students will have access to free nutritious meals this school year: (அமெரிக்காவில் முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மதிய உணழு திட்டம்) Mid day meal scheme introduced in USA's California for the first time.