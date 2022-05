வேகமெடுக்கும் மங்கி பாக்ஸ்.. வார்னிங் தரும் WHO.. முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன? வேக்சின் போட வேண்டுமா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: மங்கி பாக்ஸ் எனப்படும் குரங்கு அம்மை உலகெங்கும் வேகமெடுத்துள்ள நிலையில், இது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் தான் கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் புரட்டிப்போட்டு விட்டது. கொரோனா உயிரிழப்புகள் மற்றும் பொருளாதார பாதிப்புகளில் இருந்து உலக நாடுகள் இப்போது தான் மெல்ல மீண்டு வருகிறது.

இதனிடையே அடுத்த அதிர்ச்சியாக இப்போது மங்கி பாக்ஸ் என்ற ஒரு வகை வைரஸ் பாதிப்பு பரவ தொடங்கி உள்ளது. கொரோனாவை போல இதுவும் வேகமாகப் பரவுமோ என்று பொதுமக்கள் அஞ்சுகின்றனர்.

WHO says number of monkeypox cases has reached 219: The World Health Organisation has warned of more cases of monkeypox in coming days.