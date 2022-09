புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம்: திருமண தடையா? பெருமாளுக்கு மாவிளக்கு ஏற்றுங்கள்! தோஷம் நீங்கும்!!

Spirtuality

சென்னை: புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் தான் சனிபகவான் அவதரித்தார். புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் பெருமாளுக்கு அரிசி வெல்லம் கலந்து மாவு உருண்டை செய்து அதன் மேல் குழி அமைத்து நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் விட்டு தீபம் ஏற்றினால் தடைகள் நீங்கி திருமணம் நடைபெறும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

சனிக்கிழமைகளில் பொதுவாக பெருமாளுக்கு விரதமிருப்பது வழக்கம் தான். இதில், புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைக்கென ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது. புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் சனியால் ஏற்படும் கெடுபலன்கள் குறைய காக்கும் கடவுளான திருமாலை வணங்குவது நன்மையைத் தரும்.

மாவு உருண்டை என்பது ஏழுமலையையும் அதன் மேல் பற்ற வைக்கும் தீபம் வேங்கடவனையும் குறிக்கும். மரத்தையே வேங்கடவனாக எண்ணி வேடன் பூஜை செய்து தேனும் தினைமாவும் கொடுத்தான். அவனுக்கு பெருமாள் காட்சி கொடுத்து மோட்சம் அருளினார். இதை நினைவு கூறும் வகையில் தினைமாவுக்கு பதிலாக அரிசி மாவும், தேனுக்கு பதிலாக வெல்லமும் கலந்து உருண்டை பிடிக்கிறோம்.

Purattasi Sanikilamai viratham mavilakku valipadu Sanibagavan appeared. Devotees believe that on Purattasi Saturdays, the marriage can take place by removing the obstacles by mixing rice jam with Perumal, rolling the dough and making a pit on top of it and lighting a lamp with ghee or Nallaennai.