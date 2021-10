பட்டையை போட்டுக்கிட்டு ஊரை ஏமாத்துறாங்க...உளறிய அபிஷேக்...வெளுத்து வாங்கும் தாமரையின் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சில நேரங்களில் சிலர் பேசுவது பலருக்கு வேதனையாக அமைந்துவிடும் அந்த மாதிரி தான் தற்போது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடந்திருக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன் என்று என்ன வேணாலும் சொல்லலாமா என்று ரசிகர்கள் ஒரு புறம் பொங்கி வருகின்றனர்.

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்பில் 50% இட ஒதுக்கீடு.. மருத்துவர்கள் வழக்கு.. ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

கண்டெண்ட் கிடைக்கவேண்டும் என்பதற்காகவும், கேமரா முன்னாடி வரவண்டும் என்பதற்காகவும் போட்டியாளர்கள் செய்யும் செயல்கள் ரசிகர்களின் மனதை பாதித்திருக்கிறது.

English summary

The show is hotting up in the fifth season of Bigg Boss. Though the event is going on jolly, Abhishek's talk about Thamarai Selvi has gone viral on the social media. His word that he is deceiving the town by seeing him wearing tirunir has angered not only Thamarai but also the fans of Thamarai.