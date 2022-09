விதைத்த விதையும் கொடுத்த அன்பும் வீணாகாது... ராஜ்கிரணுக்கு ஆறுதல் கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் ராஜ்கிரண் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வரும் அவரைப் பற்றிய செய்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

ராஜ்கிரனின் மகள் சீரியல் நடிகரான முனீஸ் ராஜாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்ற செய்தி சமூக வலைத்தளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது அது அவருடைய சொந்த மகள் இல்லை வளர்ப்பு மகள் என்று தன்னுடைய சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

தனக்கு ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை மட்டுமே இருக்கும் நிலையில் தான் இந்து பெண்ணான பிரியா என்ற பெண்ணை வளர்த்து வந்தேன் அவர்தான் சீரியல் நடிகரை திருமணம் செய்துள்ளார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Rajkiran has now put an end to the news about him which is going viral on social media.While the news of Rajkiran's daughter getting married to serial actor Munis Raja is being shared by many people on social media, now he has posted on his social media page that it is his own daughter and not his adopted daughter.