18 வருடங்களுக்குப் பிறகு நடிக்க வரும் முத்து பட நடிகை.. அதுவும் டாப் சீரியல் நடிகரோடு தானாம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திரைப்படங்களிலும் சின்னத்திரையிலும் வில்லியாக மிரட்டி கொண்டிருந்த நடிகை விசித்திரா 18 வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறாராம்.

ஜீ தமிழில் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் கார்த்திகை தீபம் சீரியலில் இவர் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ரஜினி நடித்த முத்து திரைப்படத்தில் நடித்த விசித்திரா தற்போது சிரியலில் என்ன அவதாரம் எடுக்க இருக்கிறார் என்பது சஸ்பென்சாக இருந்து வருகிறது.

கார்த்திகை மாதம் பிறந்தது...மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஐயப்பன், முருக பக்தர்கள்

English summary

Zee Tamil, Zee Tamil Serial, Zee Tamil Serial Actors, Actress Visithira, Actress Visithira, who was intimidating as Willy in the films and small screen starring Visithra, is back to act in a serial after 18 years. There are reports that she will be acting in Karthikai Deepam serial which will be released soon on Zee Tamil.Vishitra, who starred in Rajinikanth's Muthu, is currently in suspense as to what avatar she will take in the serial.