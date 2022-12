கண்ணம்மாவை நினைத்து உருகும் பாரதி...சௌந்தர்யாவின் திடீர் மன மாற்றம்.. எதிர்பாராத கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியை கண்ணம்மா வேண்டாம் என்று வெறுத்துவிட்டு தன் குழந்தைகளோடு வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்.

கண்ணம்மாவின் மனமாற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாத பாரதி குடும்பத்தினரிடம் உருக்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அனைவரும் ஆறுதல் கூறிக் கொண்டிருந்தாலும் சௌந்தர்யா பேசிய வார்த்தையை கேட்டு பாரதி அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்.

பிரபல சீரியலை காப்பி அடிக்கிறதா பாரதி கண்ணம்மா? இந்த கதையை கவனித்தீர்களா? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Bharathikannamma serial he hates Bharathi as Kannamma and goes home with his children.Bharthi, who does not accept Kannamma's change of heart, speaks warmly to the family. Bharthi is shocked to hear Soundarya's words even though everyone is consoling them.