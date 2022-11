அடங்காத வெண்பா மீண்டும் செய்த சூழ்ச்சி..பாரதி கொடுத்த பதிலடி..கடைசியில் ரோகித் எடுத்த சூப்பர் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் இன்றைய எபிசோட்டில் மீண்டும் வெண்பா தான் மட்டும் நல்லவர் கண்ணம்மா தான் மோசம் என்று பாரதியிடம் தூபம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் நம்பி ஏமாந்தது போல இப்போதும் ஏமாந்து விடுவாரோ என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் பாரதி கடைசியில் வெண்பாவின் சூழ்ச்சியை முறியடித்து அனுப்பி இருக்கிறார்.

வெண்பாவே நடுங்கி போகின்ற வகையில் ரோஹித் தன்னுடைய ஆட்டத்தை தொடங்கி இருக்கிறார்.

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு.. வீடியோவை வெளியிட்டு பகீர் கிளப்பிய ரோஹித்!!

English summary

Bharathi Kannamma Seri 16nd Episode (பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் நவம்பர் 16ஆம் தேதி எபிசோட்): In today's episode of Bharthikannamma Serial, Venba is once again putting incense to Bharthi that only Kannamma is good and Kannamma is bad. Bharthi has finally foiled Venba's trick while expecting that she will be deceived like she was deceived till now.