பாரதியோடு லட்சுமியின் புது பிளான்..ஏமாற்றத்தில் கண்ணம்மா..இனி இதுதான் கதையா? எதிர்பாராத கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி கண்ணம்மாவுடன் சேர்வதற்கு லட்சுமி பாரதியை அனைவரும் முன்னிலையும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

லட்சுமியின் திடீர் மாற்றத்தை பார்த்து ஹேமா அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறார்.

கண்ணம்மாவின் முகத்துக்கு நேராகவே எனக்கு அப்பா தான் முக்கியம் என்று லட்சுமி கூறி அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.

கெடு வைத்த பாரதி.. சவாலில் தோற்ற கண்ணம்மா.. செம ட்விஸ்ட்... எதிர்பார்க்காத சீரியலின் கடைசி முடிவு

English summary

Everyone has accepted Lakshmi Bharthi to join Bharthi Kannamma in Bharthi Kannamma serial.Hema is shocked to see Lakshmi's sudden change.Lakshmi shocks everyone by saying directly to Kannamma's face that father is important to me