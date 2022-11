" அவரை மட்டும் நம்பாதீங்க” உள்ளே நடப்பதை பற்றி நிவாஷினி கூறிய ரகசியங்கள்... இப்படி எல்லாம் இருக்கா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை பற்றி அதில் இருந்து வெளியேறிய நிவாஷினி முதல் முறையாக லைவில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து இருக்கிறார்.

நிகழ்ச்சியில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் வெளியே இருந்து பார்க்கும்படி இல்லை என்று அவர் முதல் முறையாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றிய தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Nivashini, who left Bigg Boss Tamil Season 6 on Vijay TV, is answering the questions of the fans live. For the first time, she is giving information about the Bigg Boss show that many events that happen in the show cannot be seen from outside.