பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பல வருட கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் ஜி.பி முத்து.. குவியும் வாழ்த்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக அறிமுகம் ஆகி பின்பு வெளியே வந்த ஜிபி முத்து தற்போது பல வருடங்களாகவே தான் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கனவை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்.

பழைய ஓட்டு வீட்டில் இருந்த ஜி பி முத்து புதியதாக பங்களா போன்ற ஒரு வீட்டைக் கட்டி அதில் இன்று பால் காய்ச்சி புது வீட்டில் குடியேறி இருக்கிறார்.

English summary

GP Muthu, who was introduced as a contestant on the Bigg Boss show, has now fulfilled the dream she has been longing for for many years.GP Muthu, who was in the old Otu house, built a new house like a bungalow, and now he has settled in a new house where he is producing milk.