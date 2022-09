போனுக்காக கெஞ்சிய கணவர்..மனைவியின் பிடிவாதம்.. கோபிநாத்தின் முடிவு.. இவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஞாயிறு தோறும் ஒளிபரப்பாகும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் ஏற்கனவே தந்தை- மகள் -தாய்க்கு இடையேயான பாசத்தை பற்றிய கருத்து பரிமாற்றங்கள் பற்றிய வீடியோ வைரலாகி பலரின் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் நீயா நானா நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக வெளிவர இருக்கும் எபிசோடுகளின் ப்ரோமோ வெளியாகி மேலும் சின்னத்திரை ரசிகர்களிடம் ஆர்வத்தை கூட்டி உள்ளது .

மேலும் பல சுவாரசியங்களை இந்த வார நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் பார்ப்பதற்கு ரசிகர்கள் இப்போதே தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

விஜய் டிவி சீரியலை பாராட்டி அனுஷ்கா செய்த செயல்.. உருக்கமாக மகிழ்ச்சியை வெளிக்காட்டிய சீரியல் நடிகை

English summary

Neeya Nana is a show about women who earn more than their husbands and their husbands. People who have seen the promo are commenting that it is surprising to have a head of the family and it is pathetic when the husband expresses his longing for not having a phone. Isn't it a sin not to allow her husband to have a phone in this day and age.. Gopinath said.The girl says that he was playing a game that he didn't like for a long time on his mobile phone and that's why she didn't allow him to use it. When Gopinath asked the woman what kind of game she was playing, when she said circle rummy, host Gopinath got a bit shocked and told the woman that it is good that you don't allow your husband to use mobile phone and keep it up.