"உள்ளத்திற்கு புத்துணர்ச்சி” ஷாருக் உடன் புகைப்படம் வெளியிட்ட ஜூலி.. கடைசியில் இப்படி சொல்லிவிட்டாரே

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஜூலி தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் அடுத்தடுத்த கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

நாங்கள் நண்பர்கள் என்று ஜூலி ஷாரிக் உடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு கேப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகும் இவர்களுடைய நட்பு தொடர்வதை குறித்து அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களையும் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Julie posted a picture on her Instagram and the fans are asking questions.He posted a photo of himself with Juli Shariq and captioned it as 'we are friends'.Their fans have been congratulating them for their continued friendship even after Bigg Boss.