முதல் முயற்சியே வெற்றியாம்!! ரவீந்தர் கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தி.. காரணம் மகாலட்சுமி தானாம்..!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகு தான் பெற்ற மகிழ்ச்சியை குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களோடு பகிர்ந்துள்ளார்.

தன்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் தன்னுடைய காதல் மனைவியான மகாலட்சுமியின் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் முதல் முயற்சியே பாராட்டுகளை பெறும் என்று அவரே நினைத்திருக்க மாட்டார் போல! ! அவ்வளவு சந்தோஷமாக பகிர்ந்து உள்ளார்.

கத்தீரிக்கா.. கத்தீரிக்கா.. குண்டு கத்தீரிக்கா.. கலாய்த்த மகாலட்சுமி.. சயின்ஸ் பாடம் எடுத்த ரவீந்தர்

English summary

Producer Ravinder shared his happiness after his marriage with his fans on social media.He attributes his success to the blessings of his beloved wife Mahalakshmi.