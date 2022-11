இனிக்க இனிக்க பேசிய கிரீஷ்மா! ஜூஸால் பலியான ஷரோன்! கலகலத்த கேரளா! வீட்டில் எகிறிக் குதித்த ‘முகமூடி’

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : தமிழக - கேரள எல்லையான பாறசாலை பகுதியில் காதலனுக்கு விஷம் கொடுத்து காதலி கொலை செய்த வழக்கு தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், சீல் வைத்த வீட்டின் பூட்டை உடைத்து மர்ம நபர்கள் ஆதாரத்தை அழிக்க முயற்சி செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கேரள மாநிலம் முறியங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயராஜ் என்பவரது இளைய மகன் ஷரோன் ராஜ். இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நெய்யூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பி.எஸ்.சி. ரேடியாலஜி இறுதியாண்டு படித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் ஷரோனுக்கும் உடன் பயின்று வந்த காரகோணம் பகுதியை சேர்ந்த கீரிஷ்மா என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு நாளடைவில் காதலாக மாறி உள்ளது. ஷரோனும், கீரிஷ்மாவும் கல்லூரிக்கு செல்லாமலும், வீட்டிற்கு தெரியாதவாறும் காதலித்து வந்துள்ளனர்.

