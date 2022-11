"அந்த" போட்டோசை லீக் பண்ணிடுவேன்.. தற்கொலையில் முடிந்த "ரக்கட்" பாய் காதல்.. துடிதுடித்த மாணவி

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் 20 வயது மதிக்கத்தக்க கல்லூரி மாணவி ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இது தொடர்பான வழக்கில் இளம்பெண்ணின் காதலன் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இந்த சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா? என காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

The incident of a 20-year-old college student hanging herself in Kerala has caused great shock. The young woman's boyfriend has now been arrested in a related case. This incident has created a sensation in Kerala. Is there anyone else involved in this incident? Police are conducting serious investigation.