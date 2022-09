2 ஆண்டுகளாக காணாமல் போன பூனை.. திடீரென விசிட் அடித்ததில் உறைந்த குடும்பத்தினர்.. செம சம்பவம்

Thiruvananthapuram

I

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் குடும்பத்தினரிடத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற வளர்ப்பு பூனை ஒன்று மீண்டும் வீடு திரும்பியுள்ள சம்பவம் அக்குடும்பத்தினரிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட விபத்தில் இந்த பூனை சிக்கியதில் அதன் காலில் அடிப்பட்டுள்ளது. பின்னர் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு பூனை நலமுடன் வாழ்ந்து வந்தது.

இப்படியிருக்கையில் கொரோனா தொற்று தொடங்கிய காலத்தில் பூனை காணாமல் போயுள்ளது. தற்போது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் அதே வீட்டுக்கு திரும்பியுள்ளது.

English summary

An incident in Kerala where a foster cat that was separated from its family two years ago has returned home has created a sense of resilience among the family. This cat got stuck in an accident 4 years ago and got hit on its leg. The cat was later operated on and is living well. While this is the case, the cat has disappeared since the start of the covid19. Now it has returned to the same house for two years.