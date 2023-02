"கர்ப்பமான அப்பா.." இந்தியாவில் இதுதான் முதல்முறை.. திருநங்கை மனைவிக்காக! அடடே நெகிழ்ச்சி

இந்தியாவின் முதல் மூன்றாம் பாலின தம்பதி குழந்தையை பெற்றெடுக்க உள்ளனர்.

திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவின் முதல் மூன்றாம் பாலின தம்பதியாக கருதப்படும் கேரளாவை சேர்ந்த சஹத்- ஜியா தம்பதி இப்போது தாங்கள் பெற்றோர் ஆகியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். அவர்களின் போட்டோஷூட் இப்போது டிரெண்டாகி வருகிறது.

இந்தியாவில் சட்டப்படி மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கும் அனைத்து உரிமைகளும் உள்ளன. மருத்துவ ரீதியாகவும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களாக சிலர் மாறுவது இயல்பானதே என்றும் அது நோய் இல்லை என்று பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

இருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் இன்னுமே கூட மூன்றாம் பாலினத்தவர்களை நாம் முழுமையாக ஏற்கவில்லை. பொது இடங்களில் மூன்றாம் பாலினத்தவரை மரியாதை குறைவாக நடத்தும் சம்பவங்களும் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.

India's first trans couple soon to be pregnant: Kerala trans couple Zahad-Ziya is the nation's first trans couple to have baby.