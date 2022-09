இது தாங்க நல்ல டாக்டரு.. எப்படி எழுதுராருப்பா 'முத்து முத்தாக'.. இணையத்தில் பரவும் மருந்து சீட்டு!

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள டாக்டர் ஒருவர் மருந்துகளின் பெயரை அழகாக முத்து முத்தான எழுத்துக்களால் அனைவருக்கும் புரியும் படி மருந்து சீட்டில் எழுதிக்கொடுப்பது நோயாளிகளின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. தற்போது அவர் எழுதிய மெடிக்கல் சீட் ஒன்று இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

காய்ச்சல், தலைவலி என உடல் நலக்கோளாறுகள் எது வந்தாலும் உடனடியாக நாம் மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுவோம்.

அவரும் நமது உடல் நலனை பரிசோதித்து விட்டு அடுத்து நாம் என்ன மருந்து மாத்திரைகளை வாங்க வேண்டும் என்ற விவரங்கள் அடங்கிய ஒரு மருந்து சீட்டையும் எழுதி தருவார்.

ஜாக்கிரதை! உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் 'ஸ்க்ரப் டைபஸ்' காய்ச்சல்! அரசு மருத்துவமனை டீன் எச்சரிக்கை

English summary

A doctor in Kerala has got the attention of his patients by writing the name of the medicine on the prescription in beautiful pearly letters in a way that everyone can understand. Now a medical cheat written by him is spreading like fire on the internet.