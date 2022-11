'இப்படிதான் செய்தேன்..' அப்பவே முடிஞ்சிருக்கும்.. ஷாரோனை கொல்ல முயன்றதை நடித்து காட்டிய க்ரீஷ்மா

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: ஜூஸில் விஷம் கலந்து கொடுத்து காதலனை கொன்ற வழக்கில், தினந்தோறும் புதிய புதிய அதிர்ச்சி தகவல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

அந்த வகையில், தற்போது காதலன் ஷாரோனை அவனது கல்லூரியில் வைத்தே தீர்த்துக்கட்ட முயற்சித்தை போலீஸாரிடம் நடித்துக் காட்டியுள்ளார் க்ரீஷ்மா. மேலும், அன்றைக்கு அது சரியாக நடந்திருந்தால் அவன் கதை எப்பவோ முடிந்திருக்கும் எனவும் க்ரீஷ்மா சிரித்தபடி போலீஸாரிடம் கூறியுள்ளார்.

க்ரீஷ்மாவின் இந்த வாக்குமூலத்தை பார்த்து போலீஸாரே சற்று ஆடிப் போயிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பிறவியிலேயே கிரிமினல் மைண்ட் இருந்தால்தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு குற்றத்தை செய்ய முடியும் எனவும் போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

Greeshma acted in college infront of police to show how she tried to kill Sharon in part of juice challenge.