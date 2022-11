"ராட்சசன்".. சாலையில் நின்றிருந்த 8 வயது சிறுமி.. தூக்கி தரையில் அடித்த சைக்கோ.. கேரளாவில் பயங்கரம்

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் சாலையில் நின்றுக் கொண்டிருந்த சிறுமியை ஒரு நபர் எந்தக் காரணமும் இல்லாமல் தரையில் தூக்கி அடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வைரலானதை அடுத்து, அந்த நபரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். காயமடைந்த அந்த அப்பாவி சிறுமி தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் சிறுமியை இப்படி கொடூரமாக தாக்கியவன் ஒரு சைக்கோவாக தான் இருக்க வேண்டும் என்றும், அவர் சிறையில் இருந்து வெளிவர முடியாத அளவுக்கு வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Most horrific incident in Kerala, a girl was standing on the road and was thrown to the ground by a man for no reason. Police arrested the man.