கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை.. உற்சாக நடனம் போட்ட ஹிஜாப் அணிந்த மாணவிகள்.. கவனத்தை ஈர்த்த வீடியோ!

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: ஓணம் பண்டிகையையொட்டி கேரள மாநிலம் மலப்புரம் அருகே உள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முஸ்லீம் மாணவிகள் சிலர் ஹிஜாப் அணிந்துகொண்டு நடனம் ஆடும் வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது. பலரும் இதற்கு பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை கடந்த ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 8 தேதி வரை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பல்வேறு கலாசாரங்கள், மொழிகள் என வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கொண்ட நாடாக உள்ள இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு பண்டிகை மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக உள்ளது.

பாதுகாப்பான பென்ஸ் காரில் பயணித்தும் சைரஸ் மிஸ்ரி மரணம் ஏன்? அரசு, மக்களுக்கு 6 பாடங்கள்

English summary

A video of some Muslim girls wearing hijab and dancing in a school near Malappuram in Kerala has gone viral on the internet. Many people are praising it.