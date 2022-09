சண்டையே போடல.. 1000 ச.கி.மீ நிலத்தை சீனாவிற்கு தாரை வார்த்துட்டீங்களே மோடி.. ராகுல் அட்டாக்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: சமீபத்தில் இந்திய-சீனா ராணுவத்தின் உயர் மட்ட அளவிலான பேச்சுவார்த்தையையடுத்து சர்ச்சைக்குரிய கோக்ரா, ஹாட் ஸ்பிரிங் பகுதியிலிருந்து இரு தரப்பு படைகளும் திரும்பப்பெறப்பட்டன.

இந்நிலையில் சீனாவுக்கு 1000 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை சண்டையின்றி பிரதமர் மோடி வழங்கியுள்ளார் என்ற காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக எல்லைப்பகுதியில் சீனா தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து பாஜக தலைமையிலான ஆளும் கட்சியை எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றன.

English summary

Recently, after high-level talks between the Indo-Chinese military, both sides withdrew their forces from the disputed Kogra and Hot Spring area. In this case, Congress vice president Rahul Gandhi has criticized that Prime Minister Modi has given 1000 square kilometers of land to China without a fight. The opposition parties have been continuously criticizing the BJP-led ruling party over the encroachments being carried out by China in the border area for the past few days.