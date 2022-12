இந்த மனசுதாங்க கடவுள்.. மகனின் ஆசிரியரிடம் 500 கேட்ட பெண்.. கிடைத்த 51 லட்சம் நிதி உதவி

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பெண் ஒருவர் தனது மகனின் ஆசிரியரிடம் உணவுக்காக ரூ.500 கடனாக கேட்டுள்ளார். அந்த பெண்ணின் வறுமையை உணர்ந்த ஆசிரியர் அந்த மாணவனின் தாய்க்கு உதவுவதற்காக கிரவுட் ஃபண்டிங் முறையில் நிதி திரட்டி ரூபாய் 51 லட்சம் உதவி அளித்துள்ள சம்பவம் கேரளாவில் நெகிழ்ச்சியை ஏறப்டுத்தியுள்ளது.

இந்த உலகில் மனிதம் இன்னும் மரித்துப் போகவில்லை என்பதற்கு உதாரணமாக அவ்வப்போது சில நெகிழ்ச்சிமிக்க சம்பங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

முன் பின் தெரியாத நபர்களுக்கு கூட ஆபத்தில் உதவி செய்து தங்களின் மனிதாபிமானத்தை வெளிப்படுத்தும் எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் பற்றிய செய்திகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் வகையில் அமையும்.

அத்தனை பேருக்கு நடுவே.. மெஸ்ஸி கட்டிப்பிடித்தது அவர் அம்மாவை இல்லையாம்! யார் அந்த பெண்? நடந்தது என்ன

English summary

In Kerala, a woman asked her son's teacher for a loan of Rs 500 for food. Sensing the poverty of the girl, the teacher has donated Rs 51 lakhs through crowdfunding to help the student's mother, which has created a sensation in Kerala.