உள்ளாடையை கழட்ட சொன்னாங்க.. குமுறிய மாணவி.. நீட் தேர்வில் என்ன நடந்தது.. வழக்கு பதிந்தது கேரள போலீஸ்

Thiruvananthapuram

oi-Hemavandhana

திருவனந்தபுரம்: உள்ளாடைகளை கழட்ட சொன்னதாக, மாணவி புகார் அளித்ததையடுத்து, மகளிர் ஆணையம் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.. மேலும், நீட் தேர்வு எழுத சென்ற மாணவிகளின் உள்ளாடைகளை களைந்து சோதனை நடத்திய ஊழியர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

நேற்றுமுன்தினம் நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் நடந்தது.. அந்த வகையில், கேரள மாநிலம் கொல்லம் ஆயூர் மார்தோமா இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சென்டரில், நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவிகளிடம் கடுமையான சோதனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அதாவது, தேர்வு எழுத வந்த சில மாணவிகளிடம், 'பிரா'வை அகற்றிய பின்னரே எக்ஸாம் ஹாலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டதாம்..

நீட் நுழைவுத் தேர்வு: கேரளாவில் மாணவிகளின் உள்ளாடைகளை அகற்ற சொன்னதாக காவல்நிலையத்தில் புகார்

English summary

why did kollam police case against the institute and girls allegedly forced to remove bra to appear for neet exam உள்ளாடைகளை கழட்ட சொன்னதாக வெடித்த புகாரால், கொல்லம் போலீஸ் வழக்கு பதிந்துள்ளது