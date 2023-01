வெளிநாட்டு விசா.. நூதன மோசடி.. ரூ.5 லட்சத்திற்காக பெண்ணின் கழுத்தை அறுத்த இளைஞர்.. தூக்கிய போலீஸ்!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: வெளிநாட்டுக்கு செல்ல விசா ஏற்பாடு செய்து தருவதாக சொல்லி ஏமாற்றியதாக கூறி இளைஞர் ஒருவர் டிராவல்சில் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தியதில் இளம்பெண் படுகாயமடைந்துள்ளார். இளம்பெண்ணின் கழுத்தில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் தற்போது மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரளாவின் எர்ணாகுளம் அருகே உள்ள பள்ளுருத்தியைச் சேர்ந்தவர் ஜோலி. இவர் கடந்த 2019 ஆண்டு ரவிபுரத்தில் உள்ள டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியில் லிதுவேனியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறி விசாவுக்கு அப்ளை செய்திருந்தார். இதற்காக ரூ.5 லட்சம் கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இவர் எதிர்பார்த்ததைப் போலவே விசா கைக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் அது கோவிட் பரவிய காலகட்டமாகும்.

எனவே ஜோலி எங்கும் செல்லாமல் கேரளாவிலேயே இருந்திருக்கிறார். இதனால் விசாவும் காலாவதியாகியுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்தவுடன் மீண்டும் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்று டிராவல்ஸை அணுகியுள்ளார். ஆனால் இவருக்கு உடனடியாக விசா ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை. எனவே சில நாட்கள் காத்திருந்திருக்க வேண்டும் என்று டிராவல்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

A young woman was seriously injured when a young man stormed into a travel shop claiming that he would arrange a visa to go abroad. The young woman has been admitted to the intensive care unit of the hospital due to a cut on her neck.