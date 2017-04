என்னது பசு கோமாதாவா? முட்டாள்களே ஒரு விலங்கு எப்படி மனிதர்களின் தாயாக இருக்க முடியும்? கட்ஜூ பொளேர்

பசுவை கோமாதா என்பவர்கள் முட்டாள்கள்; ஒரு விலங்கு எப்படி மனிதர்களின் தாயாக இருக்க முடியும் என்று உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜூ கேள்வி எழுப்பினர்.

I regard those hu regard cow 'gomata' https://t.co/cBj2eaTdka can animal be mother of human?We drink milkofgoat,buffalo,camel.R they 2 mata?

English summary

I regard those hu regard cow 'gomata' idiots. How can animal be mother of human?We drink milkofgoat,buffalo,camel. Are they too mata? says Markandeya Katju.