இரட்டை இலை: சசி, ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்காக மல்லுக்கட்டப் போகும் மாஜி சொலிசிட்டர் ஜெனரல்கள்!

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக சசிகலா, ஓபிஎஸ் அதிமுகவுக்காக முன்னாள் சொலிசிட்டர் ஜெனரல்கள்தான் தேர்தல் ஆணையத்தில் மல்லு9க்கட்ட உள்ளனர்.

English summary

Former Solicitor General of India Mohan Parasaran will appear for Team Sasikala and another Former Solicitor General Harish Salve will appear for Team OPS in the Election Commission Today.