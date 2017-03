ரூ.5,000 மினிமம் பேலன்ஸ்... எஸ்பிஐ அறிவிப்பில் மத்திய அரசு தலையிட எம்.பிக்கள் வலியுறுத்தல்!

பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ரூ.5,000-த்தை வைப்புத் தொகையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்பில் மத்திய அரசு தலையிட வேண்டும் என ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கள் கேட்டுக

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:11 [IST]

English summary

State Bank of India's new rule requiring savings account holders to maintain a minimum balance of Rs 5,000 has drawn sharp criticism from some Rajya Sabha MPs, who have urged the government to intervene in the matter.