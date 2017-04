இந்த நேரத்துல ரஜினி படம் ரிலீஸானாலும் ஃப்ளாப்தான்! எழுத்தாளர் ரவிக்குமார் பளீச்

தற்போதைய அரசியல் சூழலில் ரஜினி படம் ரிலிஸானாலும் ஃப்ளாப் ஆகிவிடும் என எமுத்தாளர் ரவிகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

writer Ravikumar tweets in his twitter page that, at this time if super star Rajinikanth movie release also it will become failure. Cinema was dominating politics but politics started to beet cinema he tweeted.