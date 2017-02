சபாநாயரின் இருக்கையில் அமர்ந்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் கு.க.செல்வம், ரங்கநாதன்

சட்டசபையில் சபாநாயகரின் இருக்கையில் திமுக எம்எல்ஏ கு.க.செல்வம் ஏறி அமர்ந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 12:45 [IST]

English summary

DMK MLAs involved in a uproar in assembly. DMK MLA KK.Selvam was sat in the Speakers Chair in the assemmbly.