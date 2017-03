சென்னையில் தாறுமாறாக ஓடிய எம்டிசி பேருந்து ரவுண்டானாவில் மோதியது... பயணிகள் காயம்

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இன்று தாறுமாறாக ஓடிய மாநகர பேருந்து, ரவுண்டானாவில் சென்று மோதியதால் பேருந்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் காயம் அடைந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A MTC bus which is going near Haddows Road, driver lost his control and rammed in to roundana. Few passengers injured.