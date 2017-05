தமிழகத்தில் பாஜக ஒருபோதும் காலூன்ற முடியாது.. சொல்கிறார் முதல்வர் நாரயணசாமி

தமிழகத்தில் தனியாக வந்தாலும் கூட்டணியுடன் வந்தாலும் பாஜகவால் தலைதூக்க முடியாது என்று புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rajinichief minister Narayanasamy has welcomes Actor Rajinikanth comes to politics