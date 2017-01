ஓபிஎஸ் இன்று முதல்வர்... நாளை?... அதை நான் சொல்லமாட்டேன்- ஸ்டாலின்

இன்றைக்கு முதல்வராக இருக்கக் கூடிய ஓ.பன்னீர் செல்வம் நாளை முதல்வராக இருப்பாரா இல்லையா? என்பது எனக்கு தெரியாது அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:04 [IST]

English summary

DMK treasurer and leader of the opposition in Tamil Nadu assembly M K Stalin lead a protest in Alanganallur. He urged that the central government take action to lift ban on jallikattu so that the bull-taming sport can be held during the Pongal festival.