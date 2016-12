ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி அலங்காநல்லூரில் பொது மக்கள் உண்ணா விரதம்

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையை நீக்கக்கோரி மதுரை அலங்காநல்லூரில் ஏராளமானோர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People Demanding permission for jallikattu in Madurai Alanganallur. In Alanganallur public keeping hunger strike. They are seeking permission for Jallikattu.